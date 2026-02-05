В Ferrari запустили разработку новой версии двигателя

Итальянский журналист Лео Турини, хорошо осведомлённый обо всём, что происходит в Маранелло, пишет сегодня о том, что в Ferrari запустили в разработку новую версию двигателя внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия.

© F1News.ru

В Скудерии считают, что FIA признает легальными двигатели Mercedes, степень сжатия которых доходит до 18:1, при том что правилами установлен предел в 16:1. Хитрость в том, что такая степень сжатия доступна только в рабочем режиме за счёт теплового расширения применяемых материалов, тогда как в выключенном состоянии в момент технических проверок степень сжатия соответствует разрешённым параметрам.

В Ferrari считают, что благородная FIA в любом случае найдёт формальное оправдание и примет сторону Mercedes и людей Тото Вольффа, даже если для этого придётся прибегнуть к запутанным и не слишком убедительным объяснениям, – пишет Лео Турини. – Поскольку «политические» аспекты этой истории относятся к другому уровню с предположительно неблагоприятным исходом, в Маранелло приняли несколько решений.

Первое. Команда под руководством инженера Гвалтьери, который, к слову, отличный человек, начала работу над двигателем 2027 года, в который будет внесён ряд существенных изменений, нацеленных на создание динамического коэффициента сжатия.

Второе. В руководстве дали зелёный свет этому проекту именно потому, что подозревают, что FIA времён Томбазиса, подлинного наследника Сократа, без каких-либо последствий для себя, признала фокус Mercedes полностью легальным.

Третье. Сейчас цель Ferrari заключается в том, чтобы создать динамический коэффициент сжатия путём модификации шатуна, который Ferrari придётся снова производить самостоятельно. Шатун должен быть спроектирован с достаточно высоким коэффициентом теплового расширения, чтобы при нагреве он удлинялся и, тем самым, компенсировал снижение степени сжатия.

Четвёртое. По моей информации, даже в самой лучшей из возможных и вообразимых ситуаций, новое решение не будет протестировано на стенде раньше лета 2026 года по причинам, связанными со сроками производства. Следовательно, если оно и сработает с первого раза, то Ferrari выведет обновлённый двигатель на трассу только в 2027 году.

Далее – вопрос. Какое прямо сейчас реальное преимущество даёт находка Mercedes? Ответ – от 5 л.с. до 10 л.с. Не огромный бонус, но всё же какое-то преимущество. И далее – внимание!

Предположим, что люди Вольффа не использовали эту хитрость на максимум на тестах в Барселоне и не будут в ближайшее время в Бахрейне. Это вовсе не глупый ход, поскольку они намеренно скрывают прибавку в мощности, лишая соперников возможности воспользоваться преимуществами загадочной программы ADUO. И тогда привет 2027-му.

Вроде бы мы имеем дело с Формулой 1, а на деле получается, что с детективом, достойным Агаты Кристи. Или мы имеем дело с одним из фильмов Кристиана Де Сики».