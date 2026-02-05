Концептуальный Scout Traveler приспособили к выездам на природу

Volkswagen показал концепт Scout Traveler Pacific Mist с багажником-рюкзаком. Возрождённый под крылом немецкого концерна бренд Scout в концепт-каре Scout Traveler Pacific Mist наглядно показал, в какую сторону будет развиваться его модельный ряд. Изначально концепт дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году, сейчас показана его доработанная версия.

© Motor.ru

Главная особенность концепта — многослойное лакокрасочное покрытие Pacific Mist. Оно способно менять цвет от серебристого в пасмурную погоду до насыщенного синего при ярком солнце. Дизайнеры при выборе этой расцветки черпали вдохновение в тумане, поднимающемся над скалами тихоокеанского побережья Калифорнии.

Доработанный концепт также дополнен 22-дюймовыми колёсами черного цвета с внедорожными шинами BF Goodrich внешним диаметром 35 дюймов. У автомобиля чёрная крыша и дверные ручки, а также необычный внешний багажник в форме рюкзака. Он установлен вместо запасного колеса на двери багажного отсека и располагает двумя водонепроницаемыми отделениями для хранения вещей. Scout прямо намекает, что этот аксессуар имеет все шансы попасть в серийное производство.

Салон Traveler Pacific Mist также переработан. Для кресел применена комбинированная обивка из коричневой кожи и джинсовой ткани в верхней части сидений. Обшивка рулевого колеса также двухцветная, черно-коричневая.

Технические характеристики шоу-кара не разглашаются, но надпись Harvester на его кузове указывает на использование гибридной силовой установки с увеличенным запасом хода, и это не случайно. Среди 150 тыс. клиентов, оформивших предварительные заказы на автомобили Scout (пикап Terra и внедорожник Traveler) целых 85% выбрали именно гибридную версию, а не полностью электрическую. ДВС на гибриде выступает в роли генератора для подзарядки 63-киловаттной тяговой батареи. Общий запас хода у такого автомобиля достигает 805 км.

© Scout

© Scout

© Scout

© Scout