Седан Proton Saga нового поколения превратится в бюджетник Geely

Ожидается, что дебютным рынком для недорогой четырехдверки Geely на базе модели Proton станут Филиппины. Впоследствии седанчик китайской марки вполне может добраться и до других стран.

Малазийская компания Proton вот уже несколько лет как находится под контролем «поднебесного» холдинга Geely Auto. Так что нет ничего удивительного в том, что почти все ее свежие модели представляют собой клонов «китайцев». Исключение – компактный седан Proton Saga, который остался оригинальной разработкой, даже сменив поколение под конец прошлого года. А недавно выяснилось, что уже фирма Geely решила «позаимствовать» седанчик у малазийцев.

Так, еще в декабре 2025-го четырехдверка засветилась в общей презентации, посвященной будущим моделям бренда Geely для Филиппин. Теперь же представители компании Proton подтвердили, что в этой стране Saga будут продавать под китайской маркой, сообщает издание Paultan. Такое решение объясняется тем, что в актуальной линейке непосредственно Geely нет четырехдверки, которая смогла бы составить конкуренцию представленным в Юго-Восточной Азии небольшим и бюджетным седанам Toyota Vios предыдущего поколения (он же Yaris) и Mitsubishi Mirage G4. Нынешний экспортный Geely Emgrand, который пока открывает гамму китайского бренда, крупнее и дороже перечисленных «японцев».

До филиппинских дилеров седанчик Proton Saga с эмблемой Geely должен добраться в четвертом квартале, презентацию проведут ближе к дате запуска. Кстати, вполне вероятно, что модель получит другое имя. Ну и не исключено, что впоследствии малазийская четырехдверка под брендом Geely появится и на других небогатых рынках.

Напомним, в основе Proton Saga лежит улучшенная платформа, которую сам производитель обозначил как AMA (Advanced Modular Architecture). В частности, доработки позволили внедрить современные системы безопасности, еще был усилен кузов. Кроме того, как отмечают малазийские СМИ, тележка AMA изначально была приспособлена для машин как с правым, так и с левым рулем (в Малайзии левостороннее движения, на Филиппинах – правостороннее).

Длина Saga равна 4390 мм, колесная база – 2465 мм. Для сравнения, показатели доступного на Филиппинах Geely Emgrand – 4638 и 2650 мм соответственно, старого седана Toyota Vios – 4420 и 2550 мм, Mitsubishi Mirage G4 – 4305 и 2550 мм.

На родине Proton Saga оснащается бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (и он-то как раз от Geely), который выдает 120 л.с. и 150 Нм. Двигатель работает в паре с четырехступенчатым автоматом или вариатором. В списке оборудования топовой комплектации Saga значатся: объединенные в табло цифровая приборка и тачскрин мультимедиа, камера заднего вида, системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади.

Раз главными конкурентами грядущей четырехдверки Geely на базе Proton заявлены Toyota Vios и Mitsubishi Mirage G4, то, очевидно, можно ориентироваться на их цены. Модель Тойоты на Филиппинах сегодня стоит от 738 000 местных песо (около 955 000 рублей по актуальному курсу), седанчик Mitsubishi обойдется минимум в 793 000 песо (1,03 млн рублей). Цена Geely Emgrand без учета акций там начинается с отметки 949 000 песо (1,24 млн рублей).