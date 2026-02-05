В РФ продают внедорожник "Скорпион-2М" от частника

Как выяснила "Российская газета", на одном из классифайдов в продаже появился внедорожник "Скорпион-2М". Автомобиль был разработан для российской армии, но никогда не выпускался серийно.

© Российская Газета

В Коврове Владимирской области продается внедорожник, собранный в 2014 году и оснащенный редким польским турбодизелем Andoria объемом 2,6 литра и мощностью 136 л.с. В паре с ним работает МКП. Привод - полный, с раздаткой и самоблокирующимися дифференциалами на обеих осях.

Несмотря на то, что "Скoрпион-2м" выглядит массивно и имеет 8 мест, для управления им достаточно прав категории "В".

Продавец уточнил, что в настоящий момент автомобиль стоит на учете в ГИБДД. При переоформлении проблемы вряд ли возникнут.

"Oтличный aвто для охоты, pыбaлки и для души", - расхваливает продавец своего "Скорпиона", отмечая, что в случае поломки починить внедорожник можно без труда в любом автосервисе.

Купить авто для души предлагается за 3 000 000 рублей. Из официально представленных в России "вездеходов" можно припомнить дизельный BAIC BJ40 (от 3,4 млн рублей), бензиновый Haval H9 (от 4,4 млн рублей) и модели Tank (от 4,3 млн рублей).

Справка

Семейство вездеходов "Скорпион" разрабатывалось в начале 2010-х годов российской корпорацией "Защита". Первоначально машины строились на шасси УАЗ, однако позднее разработчики создали собственную платформу с частичным использованием ульяновских компонентов и полностью независимой подвеской. На этой базе предполагалось выпускать несколько модификаций - от штурмовых автомобилей с возможностью установки легкого вооружения до бронированных версий.

Проект не дошел до серийного производства. Построенные прототипы впоследствии были реализованы частным покупателям.