Кроссоверы Москвич М70 и М90 будут выпускать в партнерстве с концерном SAIC.

Проект «Москвича» развивается. Вторым партнером столичного завода после китайской компании JAC стал концерн SAIC.

Два новых кроссовера – М70 и М90 – должны появиться у дилеров весной, а их сборка началась в конце 2025 года.

Москвич М70 в оригинале зовется MG HS. Его габариты 4655×1890×1890 мм при колесной базе 2765 мм. Он оснащается турбомоторами 1.5 и 2.0. Первому положен 7‑ступенчатый преселективный робот, второй работает с традиционным 9‑скоростным автоматом. Привод в обоих случаях передний, но чуть позже обещают и AWD-версию.

Москвич М90 – перелицованный MG RX9. Он насчитывает 4983 мм в длину, 1967 мм в ширину, 1786 мм в высоту и 2915 мм между осями. У него 2, -литровый турбомотор, классический автомат, полный привод и семиместный салон.

Оба кроссовера чуть крупнее уже знакомых нам Москвичей 3 и 8 соответственно.

Новинки получат комплекс систем активной безопасности, чего не могли предложить прежние модели.

Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж. Интересно, что для М‑серии запустили отдельный сайт и обновленную эмблему.