Lada Niva Travel прошла модернизацию и получила 140-сильный двигатель

В Тольятти подготовлен более мощный вариант силового агрегата для внедорожника Lada Niva Travel. По предварительным данным компании RCI Service, которая занимается доработками вазовских моделей, отдача агрегата составляет около 140 л.с. и 210 Нм.

© Российская Газета

В основе доработки - замена штатной головки блока цилиндров 8-клапанного мотора 1,8 литра (90 л.с., 153 Нм) на ГБЦ от 16-клапанного двигателя 1.8 Evo (ВАЗ-21179) от Lada Vesta. Также применены "низовые" распределительные валы, что позволяет заметно увеличить тягу на малых и средних оборотах.

Помимо новой ГБЦ и распредвалов, в комплект модернизации входят измененная поршневая группа, впускная система от Vesta 1.8 и доработанный выпуск. При этом блок управления двигателем остается штатным.

По оценке разработчиков, после модернизации Niva Travel получает более эластичный характер в городском режиме и лучшую динамику на трассе без снижения ресурса агрегата. Стоимость работ "под ключ" составляет около 300 000 рублей и включает все компоненты, сборку и обкатку двигателя, уточняет "ЗР". Однако изменения конструкции официально не отражаются в регистрационных документах автомобиля.