BMW подняла стоимость нового электрокроссовера на 2000 евро

BMW подняла цену на новый электрокроссовер iX3 до старта продаж

© runews24.ru

Еще до начала мартовских распродаж BMW пересмотрела стартовую цену на новую электрическую модель BMW iX3 2026 в комплектации 50 xDrive, увеличив ее на 2000 евро до 70 900 евро. Это изменение связано с высоким спросом на автомобиль, который превысил предложение: весь объем производства для европейского рынка уже реализован.

BMW iX3 предлагает впечатляющую дальность хода до 805 км и поддерживает высокоскоростную зарядку мощностью 400 кВт. Полноприводная машина развивает мощность 345 кВт и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Ключевые особенности модели включают 800-вольтовую архитектуру, современную электронную систему и цифровой интерфейс Panoramic iDrive.

Первые покупатели уже получили свои авто. Теперь для модели доступны дополнительные опции: «AC Charging Professional» для быстрой зарядки от сети переменного тока и использование автомобиля в качестве передвижной электростанции. Производство началось на заводе в Дебрецене в октябре, планирует добавить дополнительную смену. Сейчас модель недоступна для покупки в США и Китае.

Напомним, что автомобили в России могут подешеветь через утильсбор. Уникальный «бэтмобиль» сняли на фото во Владивостоке.