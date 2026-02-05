BMW подняла стоимость нового электрокроссовера на 2000 евро

BMW подняла стоимость электрокроссовера iX3 на 2000 евро
BMW подняла цену на новый электрокроссовер iX3 до старта продаж
Еще до начала мартовских распродаж BMW пересмотрела стартовую цену на новую электрическую модель BMW iX3 2026 в комплектации 50 xDrive, увеличив ее на 2000 евро до 70 900 евро. Это изменение связано с высоким спросом на автомобиль, который превысил предложение: весь объем производства для европейского рынка уже реализован.
BMW iX3 предлагает впечатляющую дальность хода до 805 км и поддерживает высокоскоростную зарядку мощностью 400 кВт. Полноприводная машина развивает мощность 345 кВт и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Ключевые особенности модели включают 800-вольтовую архитектуру, современную электронную систему и цифровой интерфейс Panoramic iDrive.
Первые покупатели уже получили свои авто. Теперь для модели доступны дополнительные опции: «AC Charging Professional» для быстрой зарядки от сети переменного тока и использование автомобиля в качестве передвижной электростанции. Производство началось на заводе в Дебрецене в октябре, планирует добавить дополнительную смену. Сейчас модель недоступна для покупки в США и Китае.
