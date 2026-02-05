Toyota Land Cruiser 300 уступил в продажах своему предшественнику

В Австралии за 2025 год новейший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 уступил по продажам своему предшественнику — модели 70-й серии, выпущенной ещё в 1985 году. Это произошло, несмотря на статус флагмана, поскольку автолюбители продолжают ценить проверенную надёжность и простоту конструкции более старого автомобиля. Согласно статистике, было реализовано 11 561 единиц Land Cruiser 70-й серии, в то время как Land Cruiser 300 разошёлся тиражом 11 030 экземпляров, причём особой популярностью пользовались пикап-версии 70-й серии, часто выбираемые фермерами и энтузиастами активного отдыха. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Toyota Land Cruiser 300

При этом абсолютным лидером продаж в семействе Land Cruiser остаётся модель Prado, также известная как LC250, с результатом в 26 106 проданных автомобилей за прошлый год. Этот факт подчёркивает, что более доступные и универсальные варианты по-прежнему доминируют на рынке, демонстрируя устойчивый спрос среди покупателей. Таким образом, ситуация в Австралии показывает, что новизна не всегда гарантирует коммерческий успех, особенно когда конкуренция исходит от проверенных временем классических моделей.