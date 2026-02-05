Полноприводный кроссовер Belgee X70 подорожал до 3 млн рублей.

В феврале белорусский производитель Belgee повысил цены на полноприводные версии кроссовера X70 в России. Изменения затронули комплектации Style, Prestige и Prestige+. Обновленные цены на эти версии варьируются от 2,8 до 3 млн рублей.

Полноприводные X70 комплектуются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором и литий-ионной батареей. Электромотор добавляет до 50 Нм крутящего момента.

Трансмиссия представляет собой 7-ступенчатый «робот» 7DCT. Полный привод реализован через многодисковую муфту BorgWarner пятого поколения, которая поддерживает режим Offroad для передвижения по сложным участкам дорог, сообщают «Автоновости дня».

Переднеприводные версии X70 сохранили прежнюю стоимость – 2,5-2,7 млн рублей. Они оснащаются тем же двигателем, но без стартер-генератора. Используется классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка Aisin.

