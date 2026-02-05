Снегопады сильно увеличили время поездок на такси

Мощные снегопады в столице ухудшили дорожную обстановку и значительно повлияли на длительность поездок, отмечают в сервисе "Яндекс Такси". Из-за пробок и плохой видимости увеличилось среднее время в пути, а на отдельных маршрутах в часы пик оно значительно превышало обычные показатели.

Средний чек на неделе с морозами и снегопадами в Москве вырос в среднем на 20-30 процентов по сравнению с предыдущей неделей, что связано в этот период с повышенным спросом и нехваткой свободных машин. Такая ситуация, по данным компании, наблюдалась в Москве еще и в связи с тем, что многие горожане пересаживались с личных автомобилей на такси или отказывались от пеших маршрутов.

Тем не менее тарифы из-за погодных условий сервис не повышает. Чек поездки складывается автоматически на основе стоимости минут и расстояния в пути и может увеличиваться, если значительно растет время в пути или желающих уехать больше, чем свободных машин рядом. В такие моменты включается повышенный коэффициент, пояснили в компании.

В "Яндекс Такси" также отметили, что сервис активно использует механизмы, позволяющие пользователям сэкономить в условиях выросшего спроса. Например, система предлагает подождать машину чуть дольше, выбрать совместную поездку или изменить точку посадки и высадки.

Для водителей в периоды пикового спроса сервис снижает комиссию и вводит бонусные программы, чтобы привлечь автомобили в наиболее загруженные районы. По сообщению компании, всего за одну неделю неблагоприятной погоды в Москве на поддержку водителей было направлено около 50 миллионов рублей.

При чрезвычайных ситуациях компания всегда сотрудничает с региональными властями, совместно с ними определяет пострадавшие районы и за свой счет возмещает пассажирам стоимость поездок из этих районов.

Из-за погодных условий в конце января в некоторые дни загруженность дорог в столице достигала десяти баллов. Столичный дептранс отмечал, что метро, МЦК, МЦД - лучший выбор в такую погоду. Эти виды транспорта ходят по расписанию и не зависят от погоды, на них можно скорее добраться до пункта назначения.