Владельцы автомобилей Exeed пожаловались на сбои электронных систем

Владельцы автомобилей китайского бренда Exeed жалуются на некорректную работу электронных систем в условиях сильных морозов, сообщает Shot. Во время движения на приборной панели могут одновременно появляться многочисленные ошибки, а часть систем безопасности временно отключается.

Речь идет, в частности, о сбоях ABS, системы стабилизации, ассистента спуска с горы и других функций. Также фиксируются уведомления о неисправностях переднего привода и фронтальной камеры, используемой при парковке.

Отмечается, что после появления ошибок автомобиль может оставаться в нерабочем состоянии до двух - трех часов, при этом перезапуск бортовой электроники не всегда помогает.

Кроме того, часть водителей указывает на появление посторонних звуков из аудиосистемы, которые сложно отключить штатными средствами.

Жалобы поступают от владельцев разных моделей марки.

В большинстве случаев проблему удается решить переустановкой программного обеспечения. Но иногда может потребоваться дорогостоящая - до 120 тысяч рублей - замена компонентов, вышедших из строя из-за морозов.

Автомобили марки Exeed не единственные китайские кроссоверы, которые оказались не совсем готовы к экстремальным погодным условиям. В числе тех, кто отметился отказом систем, были Haval, Changan, Avatr и другие.