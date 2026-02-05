Камеры в Тверской области начали фиксировать новые штрафы

Камеры в Тверской области начали фиксировать нарушения в использовании фар
Тверская Госавтоинспекция предупредила водителей, что с 5 февраля на территории региона автоматическая система администрирования нарушений ПДД стала фиксировать нарушения правил пользования внешними световыми приборами.
Согласно правилам дорожного движения в светлое время суток фары ближнего света или дневные ходовые огни должны быть включены на всех движущихся транспортных средствах.
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны быть включены фары дальнего или ближнего света.
Штраф за нарушение использования световых приборов составляет 500 рублей.
В Госавтоинспекции добавили, что внедрение нового алгоритма направлено на снижение аварийности и повышение видимости транспорта для других участников дорожного движения.