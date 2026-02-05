Дизайн как у Range Rover: Xpeng раскрыл детали флагманской модели GX
Xpeng показал фотографии нового флагманского кроссовера с дизайном Range Rover. Модель, ранее известная под кодовым названием G01, позиционируется как конкурент премиальным внедорожникам, таким как Aito M9.
Новый Xpeng GX, ранее известный под кодовым названием G01, представляет собой крупный кроссовер длиной более 5,2 метров. В его силуэте легко угадываются черты британского внедорожника: схожий наклон стоек и характерная линия крыши.
Среди ключевых дизайнерских элементов — панорамная стеклянная крыша, полностью закрытая передняя панель с двухъярусными фарами, а также двухсекционная задняя дверь, популярная среди других премиальных китайских моделей. Сзади кроссовер украшает световая полоса, пересекающая верхнюю часть двери. Машина оснащена утопленными в кузов дверными ручками и хромированными литыми дисками.
На одном из снимков можно рассмотреть интерьер. Вместо традиционной приборной панели водителю предлагается использовать проекционный дисплей (AR-HUD) с дополненной реальностью. Согласно предварительным данным, салон будет шестиместным.
Силовая установка получила официальное название «Xpeng Kunpeng Super Electric System». Это гибридная система с увеличенным запасом хода (EREV), ключевыми особенностями которой станут поддержка зарядки по технологии 5C и запас хода свыше 1000 км в смешанном цикле.
Ранее эксперт назвал реальный минус установки газового оборудования на автомобиль.