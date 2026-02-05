Tenet сертифицировал новый кроссовер для РФ. Российская компания получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер под индексом T9 — автомобиль, согласно сертификату, является перелицованным Chery Tiggo 9. Документ, который имеется в распоряжении редакции Quto.ru, даёт право запустить производство и начать продажи автомобиля.

Размеры модели составляют 4810 з 1925 х 1741 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2800 мм. В салоне смогут разместиться до семи пассажиров по схеме 2+3+2.

В движение машину будет приводить 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 сил и 375 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный.

Базовое оборудование, перечисленное в документе, включает климат-контроль, аудиосистему, подогрев передних сидений, противоугонную систему и подушки безопасности.

В качестве опций в ОТТС указаны панорамная крыша, электропривод крышки багажника, подогрев задних крайних кресел, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, бесключевой доступ, датчики парковки и водительские ассистенты.

Производство Tenet T9 начнётся на экс-заводе Volkswagen в Калужской области, который сегодня принадлежит российскому холдингу «АГР».

Ранее в январе Tenet анонсировал новые машины для РФ. Российский бренд в 2026 году намерен продолжить расширение своего модельного ряда. Подробности в пресс-службе компании пока не привели, однако отметили, что в ближайшее время в продаже появятся как полностью новые автомобили, так и новые версии уже существующих.