Пожары не грозят: Changan и CATL разработали безопасный аккумулятор

Две крупные китайские компании - Changan и CATL - разработали сверхмощный натрий-ионный аккумулятор, который не горит и обладает рядом других преимуществ.

© Российская Газета

Элементы питания, созданные инженерами Changan и специалистами CATL, значительно превосходят традиционные литий-ионные батареи. Они не загораются при повреждении и менее пожароопасны. Кроме того, такие аккумуляторы не дымят и сохраняют свою работоспособность при температуре до минус 40 градусов.

Использование новых материалов положительно сказалось и на характеристиках. Гибридные автомобили, оснащенные этими АКБ, смогут проезжать до 400 километров на электротяге.

По данным Quto.ru, на данный момент натрий-ионные аккумуляторы проходят испытания. Представители Changan пока не раскрывают сроки их появления на серийных автомобилях.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Changan готовит пять новинок для российского рынка в 2026 году.