Эксперт назвал Aurus Merlon объектом гордости инженерной мысли

Электрический мотоцикл Aurus Merlon может использоваться государственными службами, а также в качестве примера Hi-Tech-объекта, рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя получение данным транспортным средством ОТТС.

© Деловая газета "Взгляд"

Элекстромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в связи с чем получил разрешение на продажу в России. Отмечается, что на электробайк будет устанавливаться «люлька».

«Электромотоцикл Aurus Merlon – это технологический флагман, призванный показать высочайший инженерный и технологический потенциал. Создание полноценного электромотоцикла люкс-класса – это сложная инженерная задача. Получение ОТТС для такого транспортного средства говорит о серьезной проработке всех систем. Это сразу ставит этот мотоцикл в разряд высокотехнологичных продуктов», – говорит Солдунов.

Он подчеркивает, что получение ОТТС – это мощный маркетинговый ход. Более того, проект служит «живой лабораторией» для отработки технологий, которые в будущем могут быть применены в электромобилях Aurus.

Целевой покупатель данной модели электромотоцикла, помимо государственных служб, это люди, ценящие не только статус, но и передовые технологии. Это те водители мотоциклов, кто хочет быть во всем первым, в том числе если вопрос касается новшеств на рынке байков.

«Среда использования – это выставки и презентации как Hi-Tech-объект: на стендах, посвященных инновациям, российским технологиям, устойчивому развитию. Это уже не только дизайн-объект, но и объект гордости инженерной мысли. Также я вижу его повседневное использование в мегаполисе: электромотоцикл идеален для тихих, динамичных и экологичных поездок по городу», – заключил член ОП.

