Новый Lixiang L9 сняли на фото во время дорожных тестов

В одном из самых холодных регионов Китая, Внутренней Монголии (Нэй-Мэнгу), проходят дорожные испытания нового гибридного кроссовера Lixiang L9. Под камуфляжем скрывается автомобиль, который готовится к масштабному обновлению, сообщают "Китайские автомобили".

На шпионских снимках можно рассмотреть компактный лидар и 21-дюймовые диски. Машина выглядит крупнее актуальной модели: ее длина может составить 5,3 метра против 5,2 у текущего L9.

По предварительным данным, кроссовер получит батарею емкостью 73 киловатт-часа. Это позволит увеличить запас хода на чистом электричестве с текущих 290 километров до более чем 400. Также ожидается, что L9 обзаведется управляемыми задними колесами, что сократит радиус разворота примерно на метр и повысит управляемость.

Основными конкурентами обновленной модели считаются Zeekr 9X, Denza N9 и Aito M9.

Ожидается, что премьера автомобиля будет приурочена к Пекинскому автосалону, который пройдет в конце апреля 2026 года.

