Стоимость владения Lada Vesta выросла за год

По данным маркетингового агентства НАПИ, средняя стоимость владения автомобилем Lada Vesta Comfort"24 (1,8 л, 122 л.с., вариатор) увеличилась на 8% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Если в 2024 году средняя стоимость владения "Вестой" составляла 1 588 900 рублей, то в 2025 году она выросла до 1 600 000 рублей для автомобиля того же года выпуска.

Стоимость владения за километр выросла на 1,44 рубля, а год эксплуатации обходился владельцу на 28,7 тысячи рублей дороже.

В срезе за три года суммарные расходы увеличились на 86,1 тысячи рублей.

В НАПИ отметили, что расчет расходов производился с учетом потери стоимости автомобиля.

Чем вызвано увеличение стоимости владения, в агентстве не уточнили. Эксперты "РГ" считают, что на это оказала общая инфляционная нагрузка, в рамках которой увеличились цены на топливо, шины, запчасти и расходные материалы.