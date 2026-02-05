Стоимость владения Lada Vesta выросла за год

Прошло исследование НАПИ: стоимость владения Lada Vesta выросла на 8% за год
По данным маркетингового агентства НАПИ, средняя стоимость владения автомобилем Lada Vesta Comfort"24 (1,8 л, 122 л.с., вариатор) увеличилась на 8% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.
Если в 2024 году средняя стоимость владения "Вестой" составляла 1 588 900 рублей, то в 2025 году она выросла до 1 600 000 рублей для автомобиля того же года выпуска.
Стоимость владения за километр выросла на 1,44 рубля, а год эксплуатации обходился владельцу на 28,7 тысячи рублей дороже.
В срезе за три года суммарные расходы увеличились на 86,1 тысячи рублей.
В НАПИ отметили, что расчет расходов производился с учетом потери стоимости автомобиля.
Чем вызвано увеличение стоимости владения, в агентстве не уточнили. Эксперты "РГ" считают, что на это оказала общая инфляционная нагрузка, в рамках которой увеличились цены на топливо, шины, запчасти и расходные материалы.