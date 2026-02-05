Amazon выпустит перезапуск автошоу The Grand Tour с новыми ведущими

Компания Amazon объявила о перезапуске The Grand Tour — большого автомобильного шоу в духе Top Gear. Теперь передачу будут вести молодые ведущие: Томас Холланд и Джеймс Энгельсман с YouTube-канала Throttle House и Фрэнсис Буржуа, который также ведёт видеоблог об автомобилях и поездах.

Первый сезон новой The Grand Tour выйдет в 2026 году — в него войдёт шесть эпизодов. Зрителей ждёт большое путешествие от навигации по ангольской пустыне на трековом автомобиле до погружения в автомобильную индустрию Малайзии и тестирования американских спорткаров в Калифорнии.

Авторы обещают, что новая троица не будет копировать культовых ведущих Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда — у перезапуска появится своё лицо и сменится общее настроение. Оригинальный The Grand Tour завершился осенью 2024 года, когда знаменитое трио отправилось в большое путешествие по Зимбабве на своих любимых автомобилях.