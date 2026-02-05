Электромобиль против ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Эксперт: батарея электрокара держит 90% емкости даже после 100 тыс. км пробега.

Темпы перехода на электромобили стремительны: если эпохе Генри Форда для первого массового рывка к автомобилизации потребовалось 10–15 лет, то нынешний первый этап электромобилизации занял всего около трех лет.

В любом случае, мир технологически готов к изменениям, а сами машины становятся все совершеннее и долговечнее. Конечно, многих, волнует вопрос долговечности батареи элеткрокаров (а это основной дорогостоящий элемент машины).

Руководитель бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов рассказал, что, согласно последним исследованиям, аккумуляторы большинства современных электромобилей отличаются высокой стабильностью.

Даже после пробега в 100 тысяч километров потери емкости минимальны и составляют всего около 10%, а средний показатель остаточной емкости удерживается на уровне примерно 90%.

Далее, по его словам, деградация происходит еще медленнее: на дистанции в 200–300 тысяч километров батарея сохраняет около 87% своей первоначальной емкости, что существенно превышает обычные гарантийные пороги, находящиеся в диапазоне 70–80%.

Эти данные, как отметил Бухвалов, позволяют сделать вывод, что ресурса современных аккумуляторов электрокаров хватает примерно на 500 тысяч километров пробега до момента замены.

Надежность силовых компонентов подкрепляется гарантиями производителей. Отдельные компании, например, уже предлагают расширенную гарантию на высоковольтную систему сроком до 8 лет или 160 тыс. км (Tesla, Hyundai, Kia, Volvo, Exeed (Exlantix) и Атом). При этом на практике большинство водителей обновляют автомобиль гораздо раньше, чем исчерпывается даже этот лимит.