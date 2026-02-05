Российский ИИ от Netvision начал искать угнанные машины  в Хакасии

В Абакане (Республика Хакасия) начали применять системы видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для розыска угнанных автомобилей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Netvision, которая и является разработчиком упомянутой ИИ-системы.

К системе уже подключено около 300 камер, установленных на основных улицах, площадях и в местах массового скопления людей. ПО способно за доли секунды распознавать государственные регистрационные знаки автомобилей, а также определять марку, цвет и модель транспортных средств. Полученные данные используются для поиска угнанных автомобилей и транспорта, который мог быть замечен в местах совершения преступлений.

Разработчик отмечает, что его системы уже применяются более чем в 20 регионах России, а Хакасия рассматривается как перспективное направление для дальнейшего внедрения технологий, включая возможное использование ИИ в сфере ЖКХ и мониторинге дорожной ситуации.

По данным региональных властей, использование видеоаналитики позволяет ускорять поиск подозреваемых и повышать эффективность профилактики правонарушений за счет самого факта присутствия подобных систем наблюдения.

Ранее выяснилось, что отечественный ИИ поможет властям Казани разыскивать преступников.