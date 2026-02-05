Каким будет новый трехрядный кроссовер Toyota

Японский автопроизводитель уже совсем скоро покажет свою новую модель с тремя рядами сидений, а пока у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

© Колеса.ру

У новинки пока нет официального названия, однико уже есть несколько тизеров: первые из них были продемонстрированы на прошлой неделе. А в начале этой недели к ним добавились ещё несколько изображений салона, благодаря которым стал понятен тип кузова модели — трёхрядный паркетник. Есть вероятность, что он станет своего рода наследником модели Highlander, нынешнее поколение которого дебютировало ещё в 2019 году и как раз нуждается в преемнике.

Судя по тизеру задней части, новая модель представляет из себя серийную версию концепта bZ Large, который был частично засвечен ещё в конце 2021 года. Позже были опубликованы также патентные изображения автомобиля, которые соответствуют имеющемуся тизеру. Можно предположить, что отличия от концепта будут носить незначительный косметический характер, и он получит такую же переднюю часть, выполненную в стилистике многих свежих кроссоверов и легковых моделей бренда. Пока неизвестно, останутся ли у серийного кроссовера футуристичные наружные «зеркала» в виде камер и выдвижные дверные ручки (особенно, учитывая нынешнюю тенденцию к отказу от них), поэтому мы изобразили оба варианта. Единственная хороши видимая деталь на имеющемся тизере внешнего вида — растянутый во всю ширину кормы фонари в виде сдвоенных светодиодных полосок, точно такой же, как на вышеупомянутом концепте.

Модель изначально ориентирована на американский рынок, а про её техническую часть пока нет подтверждённой информации. Многие предполагают, что кроссовер будет чисто электрическим, однако не стоит исключать и гибридной силовой установки.

Все подробности узнаем уже совсем скоро, ведь премьера кроссовера состоится на следующей неделе. Между тем, в прошлом месяце Toyota обновила вэн HiAce прошлого поколения.