Новый пикап Nissan Navara готов к старту продаж

Сделанный на базе модели Mitsubishi грузовичок Nissan пока адресован только Австралии и Новой Зеландии. Там Navara следующей генерации будет доступна только с топовым дизелем и полным приводом. На старте продаж австралийцам модель предложат в четырех комплектациях.

Премьеру рамного пикапа Nissan Navara нового поколения с заводским индексом D27 провели в ноябре прошлого года. На данный момент такой грузовичок адресован исключительно Австралии и Новой Зеландии, хотя предшественник (D23) среди местных бестселлеров и не значится. Так вот теперь австралийское подразделение Nissan опубликовало прайс-лист свежего пикапа, в этой стране старт продаж намечен на март.

Напомним, оригинальной ниссановской разработкой Navara D27 не является – пикап сделан на базе нынешнего Mitsubishi L200/Triton. Хотя в плане внешности стопроцентным клоном модели с «тремя бриллиантами» пикап Nissan все же не стал. У Navara собственные головная оптика, передний бампер и радиаторная решетка. А еще к настройке шасси привлекли специалистов австралийской компании Premcar, давнего партнера Nissan на Зеленом континенте. Внутри же Navara практически дословно повторила исходный Mitsubishi.

В Австралии пикап нового поколения представлен только с двухрядной кабиной. Как ранее заявили в компании, именно такая модификация наиболее востребована среди покупателей грузовичка предыдущего поколения. При этом донорский Mitsubishi Triton там бывает еще с однорядной или «полуторной» кабиной, а также в варианте шасси для надстроек. Длина новой Nissan Navara – те же 5230 мм, что и у аналогичного Triton. Колесная база тоже совпадает (3130 мм), как и паспортный дорожный просвет (228 мм).

На австралийском рынке Nissan Navara поначалу предложат в четырех комплектациях – SL, ST, ST-X и внедорожной Pro-4X. Особенности последней – массивные расширители колесных арок, акценты цвета Lava Red, черные диски и стандартный фаркоп. Двигатель один на всех – топовый битурбированный дизель 4N16 2.4 мощностью 204 л.с. (407 Нм), которым оснащается и локальный Mitsubishi Triton. Пикап Mitsubishi представлен с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод задний или полный. Ниссановский грузовичок по умолчанию полноприводный, причем исполнения ST-X и Pro-4X имеют трансмиссию Super 4WD – так в Nissan обозначили Super Select 4WD-II от Mitsubishi с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом. У версий SL и ST есть электронная блокировка заднего дифференциала.

В список оборудования самого дешевого пикапа Nissan Navara вошли: светодиодные фары и задние фонари, тканевая обивка, 7-дюймовый дисплей в приборке, мультимедиа-система с 9-дюймовым планшетом, однозонный климат-контроль, восемь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Комплектация ST – это диодные противотуманки, подогрев зеркал, кожаный руль и автоматически затемняющееся салонное зеркало. Начиная с версии ST-X появляются электропривод наружных зеркал, кожаная обивка, подогрев передних сидений, двухзонный «климат», система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, беспроводная зарядка для смартфона. В салоне топового пикапа Pro-4X имеется оранжево-красный декор.

В Австралии Nissan Navara нового поколения без учета доставки обойдется в 53 348 – 68 418 местных долларов, что эквивалентно примерно 2,9 млн – 3,7 млн рублей по актуальному курсу. Исходный Mitsubishi Triton дешевле: без учета акций полноприводный пикап с двухрядной кабиной там стоит от 47 990 долларов (2,6 млн рублей).

Позже у свежей Navara на австралийском рынке еще появится «хардкорный» вариант Warrior от упомянутой выше фирмы Premcar — как и у уходящего пикапа Navara. В виде концепта эту модификацию показали вместе со стандартным грузовичком.

Между тем в других странах оригинальный прежний пикап Nissan Navara D23 в отставку вовсе не собирается. Так, в Латинской Америке, где модель зовется Frontier, модель ждет масштабный рестайлинг: такой автомобиль ранее засветили в общей презентации компании.