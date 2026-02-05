Названы причины стремительного обвала спроса на каршеринг в России

Россияне перестали пользоваться каршерингом из-за навигации. В конце 2025 и начале 2026 года спрос на сервис кратковременной аренды автомобилей сократился на 25-30% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Причём тенденция на уменьшение числа поездок замечена в течение всей второй половины прошлого года.

В одной компании отметили, что причина снижения спроса кроется в высоких ценах и постоянных сбоях в геолокации.

«Активность пользователей была ограничена в первую очередь агрессивной ценовой политикой операторов, а также ограничениями в работе мобильного интернета и геолокационных сервисов», — заявили в сервисе «Делимобиль».

Оператор также отметил, что прибыль осталась на уровне 2024 года, но только из-за увеличения стоимости поездок на арендных машинах по итогам 2025 года на 10%.

В конце января сообщалось, что в России хотят ограничить парковку автомобилей краткосрочной аренды на придомовых территориях. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить приоритетные права жителей, повысить безопасность и улучшить организацию городской среды. Соответствующее предложение уже направлено главе Минтранса Андрею Никитину.