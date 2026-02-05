Грозит новым рекордом: в Калуге за год собрали 140 тысяч автомобилей

Калужская область продолжает наращивать объемы автопроизводства. В текущем году ожидаются рекордные показатели, о чем сообщил губернатор региона Владислав Шапша в интервью телеканалу "Россия 24". Хотя точные цифры пока не разглашаются, он отметил, что это серьезный успех для автопрома.

В прошлом году калужский завод выпустил более 115 тысяч машин марки Tenet. По словам Шапши, эти машины вошли в пятерку самых популярных в России.

Губернатор заявил, что в общей сложности за прошедший год в регионе собрали свыше 140 000 автомобилей.

Кроме того, Шапша рассказал о планах по запуску кроссовера Tennet T9, который уже успел получить ОТТС для РФ.

Он подчеркнул, что производство модели начнется во второй половине года, а первые образцы уже готовы. Губернатор посетил завод и протестировал автомобиль, отметив его высокую комфортность и адаптацию к российским условиям.