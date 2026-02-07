Идет отзыв почти 600 тысяч Hyundai Palisade из-за дефекта подушек безопасности
Компания Hyundai объявила масштабный отзыв кроссоверов Palisade на американском рынке и ввела временный запрет на их продажу. Причиной стали боковые шторки безопасности, которые могут некорректно срабатывать при аварии.
Поводом для проверки стал плановый тест на соответствие требованиям безопасности. Во время испытаний зафиксировано превышение допустимого смещения манекена в зоне третьего ряда сидений, что не соответствует федеральным стандартам США по предотвращению выброса пассажиров при ДТП. Повторные испытания подтвердили результаты, после чего Hyundai провела собственные тесты и признала риск несоответствия нормам.
По предварительным данным, дефект может присутствовать во всех затронутых автомобилях и связан с работой боковых шторок безопасности третьего ряда. Концерн уже разрабатывает техническое решение, однако сроки устранения проблемы пока не раскрываются.
Под отзыв попали 568 576 автомобилей 2020-2025 модельных годов. Обновленная версия Palisade под кампанию не попадает.
Уведомления владельцам начнут рассылать с 23 марта. До этого времени дилерам запрещено продавать затронутые автомобили, а более 630 машин остаются на складах без возможности реализации.