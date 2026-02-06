В Новосибирске раритетный Mercedes-Benz продают по цене старой «Гранты»

На популярной онлайн-площадке размещено объявление о продаже уникального автомобиля марки Mercedes-Benz модели W21, который выпущен в 1933 году. Согласно опубликованным данным, машина оснащена двухлитровым бензиновым двигателем и механической КПП, общий пробег составляет 20 тысяч километров. Как уверяют продавцы, транспортное средство находится в рабочем состоянии, заводится и находится на ходу, кроме того, имеется паспорт транспортного средства.

© Bfm.ru Новосибирск

Тем не менее, владелец предупреждает потенциальных покупателей о ряде особенностей: установленный мотор не является оригинальным, он заимствован от другого производителя, а кузов частично утратил важные элементы, в том числе отсутствует радиаторная решетка и боковые зеркала. Автомобилю потребуется полный комплекс реставрационных работ.

Стоимость раритетного немецкого авто составляет 330 тысяч рублей.