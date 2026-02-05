В Россию придет совершенно новая «граненая» Omoda C5

Продажи новой Omoda C5 стартуют в России в середине марта, об этом стало известно «Российской газете» из источников в дилерском сообществе.

© Пресс-служба Omoda & Jaecoo

Модель второго поколения для нашей страны получит турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с, трансмиссия – семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Среди оснащения – кресла с электрорегулировками в шести направлениях, набор систем активной безопасности, бесключевой доступ и беспроводное подключение смартфонов к медиасистеме.

Стоит отметить дизайн, который имеет острые грани, хотя прежде марка исповедовала плавную стилистику.

Производство автомобилей Omoda C5 могут организовать на бывшем заводе General Motors в Петербурге.

Ранее стало известно, что Omoda C5 актуального поколения вошла в список 10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам 2025 года.