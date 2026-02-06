В России могут пересмотреть правила ПДД из-за тяжелых гибридов

Появление тяжёлых гибридов может изменить правила ПДД в России.

Российские специалисты заявляют о назревшей потребности в корректировке ряда пунктов Правил дорожного движения в связи с появлением на рынке тяжелых гибридных автомобилей. Об этом они сообщили в интервью изданию Autonews.

Существующая проблема кроется в классификации транспортных средств: автомобили тяжелее 3,5 тонн по текущим правилам причисляются к грузовой категории «С», хотя по своим характеристикам и назначению фактически являются легковыми. С этой проблемой уже столкнулись владельцы китайского гибрида Zeekr 9X.

Топовые комплектации данной модели имеют массу, превышающую указанный предел, что требует наличия водительского удостоверения категории «С». При этом, версия этой же модели с меньшей батареей, у которой масса не превышает 3,5 тонны, может управляться водителями с правами категории «В».

По словам генерального директора Frank Auto Ирины Франк, существующая система классификации транспортных средств, ориентирующаяся исключительно на вес, является устаревшей и не учитывает современные технологические реалии.

Ирина Франк отметила, что увеличение массы автомобиля происходит за счет аккумуляторных батарей и электрической силовой установки, а не из-за увеличения его грузоподъемности. В других странах применяются более гибкие подходы к классификации. Например, в Великобритании для электрокаров с массивными батареями порог для категории «В» увеличен до 4,25 тонн, а в США и Канаде основным критерием является пассажирское назначение транспортного средства.

