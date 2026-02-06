В России могут разрешить регистрировать разыскиваемые за рубежом авто

У Госавтоинспекции может появиться право регистрировать автомобили российских граждан, находящиеся в международном розыске по инициативе недружественных стран. МВД подготовило соответствующий проект закона. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 5 февраля.

© Парламентская газета

Отмечается, что в отношении автомобилей, ввезенных в РФ и приобретенных гражданами страны, поступает информация о нахождении их в международном розыске по инициативе недружественных государств. При этом законодательство запрещает регистрировать авто, находящиеся в розыске.

«Законопроектом предлагается наделить регистрирующий орган полномочиями по определению особенностей совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в международном розыске, что позволит обеспечить добросовестным приобретателям их эксплуатацию», — говорится в документе.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года правоохранительные органы недружественных государств игнорируют запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств, поэтому достоверное установление факта хищения и его обстоятельств невозможно. В МВД подчеркивают, что отсутствие информации о причинах и обстоятельствах объявления машин в международный розыск не позволяет принимать объективные решения относительно разыскиваемого по инициативе зарубежных правоохранительных органов автотранспорта.

Владельцы указанных транспортных средств вынуждены обращаться в суды за защитой своих прав.