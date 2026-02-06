В РФ продают Solaris HC 2026 года выпуска от 2,53 млн рублей

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга сайтов объявлений, в РФ начались продажи новых кроссоверов Solaris HC 2026 года выпуска. Автомобиль, являющийся полной копией хорошо известного и популярного в РФ Hyundai Creta, выпускают на заводе "АГР" в Санкт-Петербурге. Стоимость машины начинается с отметки в 2 530 000 рублей.

Ровно столько за кроссовер просит автосалон из Санкт-Петербурга, уточняя, что за эти деньги клиент получает машину этого года выпуска в версии Classic. В случае оперативной сделки новому владельцу готовы подарить комплект зимних колес. Кроме того, если рассматривать приобретение авто в кредит или по программе trade-in, возможны дополнительные дисконтные предложения.

Гарантия на HC составляет 3 года или 100 тысяч километров.

Под капотом расположен базовый 4-цилиндровый силовой агрегат объемом 1,6 литра, мощностью 123 лошадиные силы. В паре с ним трудится 6-ступенчатая механическая трансмиссия. Привод - передний. В оснащение входят теплые опции, полный электропакет, магнитола с поддержкой протокола CarPlay и Android Auto.

