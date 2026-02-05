В России рухнули продажи грузовиков

В январе 2026 года зафиксировано резкое сокращение рынка грузовых машин. На учет было поставлено 3,1 тысячи единиц техники возрастом до тех лет, что на 44 процента ниже показателя годичной давности. Такие данные приводит в своем Сергей Целиков.

В сегменте среднетоннажного транспорта (MCV, от 3,5 до 16 тонн) было зарегистрировано 706 новых автомобилей, что на 34 процента меньше, чем годом ранее. Абсолютное большинство машин (97,2 процента) собраны на российских предприятиях.

Наибольшие доли рынка пришлись на спецтехнику (234 единицы) и фургоны (231). Значительно меньше — на бортовые версии среднетоннажников (192) и самосвалы (49).

Более двух третей рынка MCV приходится на продукцию отечественного автопрома — ГАЗа (284) и КамАЗа (180). В пятерку лидеров также вошли китайские JAC (55), Dongfeng (41) и Foton (39).

В сегменте тяжелой техники (HCV, от 16 тонн) объем первичных регистраций составил 2396 машин, что на 46 процентов хуже результата января 2025 года. Доля российской сборки в этой категории достигла 65,1 процента, а на технику китайского производства пришлось чуть более 30 процентов.

Эксперт отметил, что впервые за продолжительное время самой значительной группой HCV стала спецтехника, занявшая 33,7 процента рынка (807 единиц). Это самое минимальное падение в категории — 18 процентов.

Продажи седельных тягачей упали на 60 процентов (716 единиц). На фургоны и бортовые версии пришлось 478 регистраций, на самосвалы — 395 единиц (спад на 46 процентов).

Здесь лидером остался российский КамАЗ, реализовавший 835 машин (снижение на 21 процент), с долей 34,7 процента всего сегмента. Следом расположился китайский Sitrak (247 единиц, падение на 78 процентов). Белорусский МАЗ продал 206 машин (спад на 24 процента). Рост на 44 процента показал бренд Howo, который с результатом в 189 регистраций поднялся на четвертое место. Пятерку лидеров замкнула китайская компания FAW (182 единицы). Один из прежних фаворитов рынка — Shacman — реализовал менее 170 автомобилей.

