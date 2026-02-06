Минивэн Luxeed V9 от Chery и Huawei показал роскошный интерьер

На домашний рынок гибридный вэн марки Luxeed должен выйти весной текущего года. Модель получила гигантское табло и поворачивающиеся кресла второго ряда.

Бренд Luxeed, входящий в альянс HIMA совместный проект компаний Huawei и Chery, продолжает постепенно рассекречивать свою новинку – минивэн V9. Так, в конце января были опубликованы дополнительные фотографии экстерьера. А теперь марка поделилась кадрами семиместного салона. Также напомним, что вэн стал третьей моделью в гамме – он присоединился к седану Luxeed S7 и купеобразному кроссоверу Luxeed R7.

Если четырехдверка и паркетник имеют раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, то Luxeed V9 досталось единое табло во всю ширину передней панели. На центральном тоннеле находятся две площадки для беспроводной зарядки, «хрустальная» шайба и неприкрытые подстаканники. В тоннель еще наверняка встроен отсек с функциями подогрева и охлаждения. Китайцы также пишут, что в отделке интерьера минивэна использованы натуральное дерево, сам производитель заявил о коже Nappa.

Кресла второго ряда – с подставками для ног. Спинки можно откинуть назад. Кроме того, для V9 предусмотрена функция «приветствия»: сдвижная дверь откроется автоматически при приближении к ней, после чего будет запущена проекция на асфальт (ну или на землю), а расположенные посередине сиденья развернутся к собирающимся сесть в вэн пассажирам.Кресла также можно будет развернуть лицом к галерке. Ну и, разумеется, сиденья имеют массажер, подогрев и вентиляцию.

Что же касается внешности, то ее оформили в актуальном для Luxeed стиле. Минивэн V9 получил головную оптику, как у седана и кроссовера, и монофонарь. Хотя плашка на корме шире, чем у Luxeed S7 и Luxeed R9. Над лобовым стеклом есть лидар. Автопилот, как и остальная электроника, конечно, от Huawei.

По предварительной информации, минивэн Luxeed V9 построен на разработанной Chery платформе E0X-L с 800-вольтовой электрической архитектурой. Длина равна 5359 мм, ширина – 2009 мм, высота – 1879 мм, колесная база – 3250 мм.

Luxeed V9 представляет собой подзаряжаемый гибрид типа EREV. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.). А вот информации об электрической начинке все еще нет. При этом заявлено, что суммарная дальнобойность минивэна составляет 1250 км по циклу CLTC.

В продаже гибридный минивэн Luxeed V9 ждут весной. В Китае главными конкурентами новинки станут Zeekr 009, Voyah Dreamer (в России это Dream) и Geely Galaxy V900, плюс там на подходе Leapmotor D99.