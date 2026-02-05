Последний подлинный компактвэн: Volkswagen Touran готовится к отставке

Компания Volkswagen в ближайшие месяцы снимет с производства компактвэн Touran, продержавшийся в строю 23 года, прямой замены у него не будет.

© Колеса.ру

С уходом VW Touran сегмент компактных непремиальных MPV европейского авторынка де-факто умрёт, его заместили кроссоверы и пассажирские версии коммерческих «каблучков»: нынешним владельцам Touran можно порекомендовать в будущем пересесть, например, на Caddy, он теперь по уровню комфорта и оснащения мало в чём уступает сугубо легковому Touran, но с более кондовым дизайном, конечно, придётся смириться.

Touran первого поколения на платформе PQ35 вышел на рынок 2003 году, в 2015 году ему на смену пришёл «второй» Touran на платформе MQB. Последнее небольшое обновление европейский Touran пережил в 2023 году, производится он на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге (Германия). Есть ещё китайский VW Touran, его собирает завод SAIC-VW в Чанше, но продажи мизерные — в прошлом году было реализовано порядка 500 шт. В Европе продажи Touran в начале карьеры приближались к 200 000 шт. в год, а в последние годы они стабильно ниже 30 000 шт. в год.

То, что 2026 год станет для Touran последним, европейские СМИ сообщали ещё в прошлом году, а на этой неделе на ряде потребительских сайтов Volkswagen в Европе (например, в Чехии) для компактвэна перестал работать конфигуратор, вместо него появилась плашка «распродажа складских заказов».

В Германии конфигуратор пока работает, из него мы узнали, что с момента последнего обновления Touran заметно подорожал и теперь стоит от 43 760 евро (в 2023 году было от 37 845 евро). В наличии по-прежнему бензиновые и дизельные версии мощностью 122-150 л.с. на «механике» и с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Для сравнения скажем, что пассажирский 5-местный VW Caddy сейчас стоит в Германии от 33 367 евро.

Точная дата окончания производства VW Touran в Вольфсбурге пока неизвестна, но ясно, жить компактвэну осталось недолго. Продолжается ли выпуск китайского Touran или дилеры распродают остатки, тоже неизвестно. В любом случае 2026 год станет для Touran последним.

Любители «электричек» могут поменять Touran на короткий однообъёмник VW ID. Buzz — он лишь немногим крупнее, чем Touran, цена — от 49 997 евро.

В премиальном сегменте «углеводородных» компактных MPV всё ещё доступны BMW 2 Series Active Tourer (от 49 150 евро) и Mercedes-Benz B-Class (от 35 559 евро), но текущие поколения этих моделей последние, преемников не будет.