Хэтчбек Dacia Sandero обошел конкурентов и стал бестселлером

Эксперты агентства "Автостат" обнародовали результаты исследования компании JATO Dynamics, согласно которым самым популярным автомобилем на европейском рынке в 2025 году стал хэтчбек Dacia Sandero. В прошлом году эта модель разошлась тиражом в 238,5 тысячи экземпляров, что на 11% меньше, чем в 2024-м.

На втором месте уверенно держится хэтчбек Renault Clio с показателем 229,3 тысячи проданных автомобилей. Рост продаж по сравнению с 2024 годом составил 6%. Третья строчка досталась кроссоверу Volkswagen T-Roc, который привлек внимание 210,1 тысячи покупателей. Это на 4% больше, чем в прошлом году.

Четвертое место досталось хэтчбеку Volkswagen Golf, который выбрали 194,5 тысячи европейцев. Однако стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом продажи снизились на 10%. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Toyota Yaris Cross с результатом в 190 тысяч проданных машин. Продажи этой модели снизились на 2%.

В топ-10 вошли также кроссовер Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 187 тысяч единиц (+17%), хэтчбек Peugeot 208 (184,9 тысячи штук; -8%), кроссовер Peugeot 2008 (171 тысяч штук; +6%), кроссовер Dacia Duster (168,9 тысячи штук; -4%) и хэтчбек Opel Corsa (165,8 тысячи штук; +2%).

