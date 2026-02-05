Высокие цены и завышенные ожидания от электромобилей довели Volvo Cars до убытков

Компания Volvo Cars опубликовала финансовые итоги за 2025 год, они плохие, но не пока не катастрофические: продажи снижаются на всех ключевых рынках, существенную часть доход съело укрепление шведской кроны.

В 2010 году китайский холдинг Geely выкупил у Ford убыточную Volvo Cars и сумел оперативно вернуть её к прибыльности, но сегодня шведская компания опять в минусе — правда, пока в небольшом: чистый убыток по итогам 2025 года составил 2,968 млрд шведских крон (280 млн евро в переводе по текущему курсу), тогда как 2024 год компания закончила с чистой прибылью в размере 15,934 млрд шведских крон (1,5 млрд евро в переводе по текущему курсу, но тогда это были 1,37 млрд евро).

За последний год шведская крона укрепилась примерно на 17% по отношению к доллару и примерно на 7% по отношению к евро, что уменьшило выручку Volvo Cars в США и Европе, а себестоимость произведённых в Швеции машин выросла — возник классический эффект ножниц, который и порезал прибыль. Вместе с тем компания сильно потратилась на разработку нескольких важных новинок — электрического кроссовера Volvo EX60, plug-in гибридного кроссовера Volvo XC70 и обновлённого «углеводородного» кроссовера Volvo XC60.

Ещё один мощный фактор, негативно повлиявший на отчётность, — списание в середине лета 11,4 млрд шведских крон в результате негативной переоценки электрических моделей EX90 и ES90 — они вышли на рынок с задержкой, стоят слишком дорого и продаются плохо. Если флагманский кроссовер Volvo EX90 в 2025 году разошёлся по миру тиражом 16 311 шт., то большой кроссовероподобный лифтбек Volvo ES90 на рынке откровенно провалился — продано только 580 шт.

Глобальные продажи Volvo Cars в 2025 году сократились на 7% до 710 042 автомобилей, из них 151 830 — это электромобили, продажи которых сократились на 13%. Особенно болезненным для Volvo Cars является тот факт, что продажи её «электричек» снизились в родной Европе, а именно на 22% до 103 608 шт. В Китае в 2025 году продано лишь 2342 электромобиля Volvo (-46% по сравнению с продажами в 2024 году). А вот в США продажи электромобилей Volvo увеличились на 91% до 10 708 шт., что в значительной степени связано с ажиотажным спросом накануне отмены федеральных субсидий на покупку новых электромобилей — эти субсидии перестали действовать 30 сентября 2025 года.

Продажи всех моделей Volvo в 2025 году в Европе снизились на 10% до 332 667 шт., в Китае — на 4% до 149 549 шт., в США — на 3% до 121 607 шт.

Добавим, что руководство Volvo Cars во главе с новым-старым гендиректором Хоканом Самуэльссоном в конце прошлого года было очень расстроено тем фактом, что Евросоюз передумал запрещать ДВС на новых автомобилях в 2035 году. Volvo Cars сделала большую ставку на «электрички», рассчитывая, что в 2035 году они станут безальтернативными, а теперь её стратегия оказалась несостоятельной. Досрочное «убийство» дизельных двигателей в 2024 году тоже не пошло Volvo Cars на пользу — с этим решениям явно поторопились, ведь использование биотоплива HVO вместо солярки могло бы продлить жизнь дизелям Volvo на десятилетия вперёд, их можно было бы использовать в том числе в гибридных силовых установках любого типа.