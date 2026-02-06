Можно ли водителя, который ни разу не попался нетрезвым за рулем, лишить прав?

Водитель ни разу в своей жизни не попадался за рулем в нетрезвом состоянии. Тем не менее его лишили прав. Более того, его не просто лишили прав, а аннулировали этот документ. Как такое могло случиться и что послужило поводом?

© Российская Газета

Для начала история самого вопроса. Некий водитель Колыханов в апреле 2023 года получил права на легковой и грузовой транспорт, для чего была представлена водительская медсправка, подтверждающая, что он может этим транспортом управлять.

И тогда ни у кого вопросов о ее достоверности не возникало. Но в 2025 году произошла неприятность. Вероятно, человек сильно перебрал. И попал в руки наркологам. И был поставлен на учет в наркодиспансере по июль прошлого года. Понять, за что именно, из опубликованного решения суда - нельзя. Все замазано. Однако в информации пресс-службы говорится об алкоголизме.

Надо сказать, что такого основания в перечне запрета для управления транспортными средствами нет. Есть перечень психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. В том числе алкоголя. Причем ограничения непосредственно увязаны с датой прекращения диспансерного наблюдения.

Но тем не менее прокуратура Вологодского района обратилась в суд с административным иском. Суд решил дело в ее пользу и аннулировал водительское удостоверение. Решение было принято 13 января этого года.

И вот тут хочется задать много вопросов. Если нарколог снял его с учета в июле прошлого года, почему он считается больным, да еще с таким заболеванием, которое лишает его права управления автомобилем? Уж нет ли перегибов на местах?

Как пояснил корреспонденту "РГ" источник, знакомый с такими делами, это обычная практика. Прокуратура по своим каналам проводит проверку, выявляет некоторые несоответствия. Таким образом, регулярно прекращается действие прав у наркоманов. С некоторой периодичностью у тех, кто учился в автошколе, которая не имела согласованных программ и площадок. У тех, кто стоит на учете в психдиспансере. И такое тоже случается.

Как же так получилось, что этот водитель попал под раздачу? Да просто он не пошел защищать себя в суде. В суд не явился ни он, ни его адвокат. В итоге - лишение права управления. И теперь ему придется доказывать возможность сесть за руль. Это будет очень непросто. Сначала нужно доказать, что у него стойкая ремиссия. Это к наркологу. Затем новая водительская медсправка о том, что у него все нормально со здоровьем. И только потом ГИБДД.

А все потому, что он изначально не обжаловал требования прокуратуры. Уже на стадии судебного рассмотрения было ясно, что он снят с наркологического учета. Но он не пошел отстаивать свои позиции.

Таким образом даже человек, ни разу не попадавшийся нетрезвым за рулем, может лишиться права управления. Просто по диагнозу.

Напомним, что с 1 марта 2027 года вступят в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, согласно которым медики будут направлять информацию о выявленных у своих клиентов заболеваниях, которые могут стать противопоказаниями для того, чтобы сесть за руль. И эта информация будет попадать в базу данных ГИБДД. В результате водителям будут приходить уведомления о необходимости пройти внеочередное обследование. А если оно не будет выполнено - водитель лишится прав.