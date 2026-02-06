В Челябинске продают ЗИЛ "Бычок" без пробега

Поистине уникальная "капсула времени" была найдена "Российской газетой" в Челябинске: в продаже появился абсолютно новый ЗИЛ-5301, прозванный в народе "Бычок".

Продавец заявляет, что автомобиль снят с заводского хранения изготовителя - ныне уже несуществующего предприятия АМО "ЗИЛ".

С завода "Бычок" оснащен усиленными рамой и передней балкой. Под капотом - 130-сильный дизель Д-245.9 Минского моторного завода. Главный минус - большой рабочий объем - 4,8 литра, а соответственно, и большой расход топлива.

Конфигурация - самосвал ("сельхозник") с разгрузкой на три стороны. Привод - задний.

Владелец просит за самосвал ЗИЛ 1 750 000 рублей. За авто в новом состоянии это не самая высокая цена. Более возрастные или "уставшие" автомобили этой же модели продаются в среднем за 1,3 млн рублей.

