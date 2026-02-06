В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра

В правительство России внесут доработанный проект ужесточения контроля за проведением технического осмотра автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

© Газета.Ru

Он отметил, что все замечания относительно проекта постановления об осуществлении государственного контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами техосмотра учтены, претензии урегулированы.

«Готовится заключение по итогам анализа по выявлению избыточных обязанностей и расходов бизнеса, а также бюджетных трат с целью последующего вынесения на рассмотрение в правительство», — сказал источник.

По его словам, планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Соответствующая инициатива принадлежит МВД. Она предполагает отключение без одобрения Союза страховщиков недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра. Это позволит быстрее останавливать аферы с недействительными диагностическими картами.

Кроме того, благодаря нововведениям операторы техосмотра получат возможность пробивать автомобиль через ФГИС «Такси». Это нужно, чтобы машины-такси, которые обязаны проходить техосмотр два раза в год, не уклонялись от его проведения.

Помимо этого, в проекте говорится, что для некоторых автовладельцев упростят процедуру техосмотра. В частности, они смогут представить оператору техосмотра выписку из электронного реестра машин, содержащую расширенный перечень сведений о транспортном средстве, а не только СТС или ПТС.

До этого Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра у машин.

Ранее россиянам назвали восемь систем автомобиля, которые проверят на техосмотре.