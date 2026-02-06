Названы марки с самыми большими скидками в РФ

Несмотря на то, что многие эксперты прочили свертывание стимулирующих акций и спецпредложений на покупку новых автомобилей, дилеры некоторых брендов не спешат полностью отказываться от таковых. Производители делают ставку на прямые скидки, trade-in и льготные кредиты, отмечает Motor.

© Российская Газета

У концерна Great Wall основные дисконты сосредоточены на Wey и Tank. Скидки на Wey достигают 450 тысяч рублей, на Tank - до 250 тысяч рублей. Также до 200 тысяч рублей можно сэкономить при покупке отдельных моделей Haval за счет прямых скидок и участия в программе трейд-ин.

Chery - максимальная выгода по trade-in заявлена для Tiggo 9 (до 350 тысяч рублей). Tiggo 8 Pro Max - до 250 тысяч рублей, Tiggo 7 Pro Max - до 150 тысяч рублей, Arrizo 8 - до 50 тысяч рублей.

Geely - упор сделан на trade-in. Belgee X50 - до 400 тысяч рублей, Preface - до 245 тысяч рублей, при покупке Monjaro предоставляется прямая скидка в размере 40-100 тысяч рублей.

Knewstar 001 (Geely Tugella) - максимальный размер выгоды составляет до 650 тысяч рублей на автомобили прошлогоднего выпуска, включая прямую скидку 350 000 рублей.

Другие китайские бренды - JAC, Jetour и Changan - предлагают бонусы примерно 80-100 тысяч рублей, KGM - до 900 тысяч рублей на отдельные модели, Jaecoo и Soueast делают акцент на кредитных программах.

Российская Lada предлагает до 150 тысяч рублей выгоды по кредитным программам и до 400 тысяч рублей в лизинге для Aura, УАЗ - до 303 тысяч рублей на "Патриот" при использовании госпрограмм и трейд-ина.

Ранее "РГ" рассказывала о продажах новых автомобилей на российском рынке в январе. По итогам месяца объем реализации сократился на 9,5% в годовом выражении.