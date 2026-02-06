На дорогах Подмосковья заменят 1300 камер фиксации нарушений ПДД

На дорогах Подмосковья установят 300 новых дорожных камер.

В Московской области на дорогах появятся дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Вместе с тем будут заменены устаревшие комплексы.

Дороги Московской области станут безопаснее. В 2026 к существующим 2057 комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД добавят новые комплексы.

По словам главы подмосковного минтранса Марата Сибатулина, на дорогах установят 300 дополнительных камер.

Также будут заменены 1,3 тыс. комплексов и установлены 500 детекторов для фиксации транзитных потоков.

Сибатулин уточнил, что в прошлом году благодаря камерам было выписано 31,9 млн штрафов.

Напомним, ранее сообщалось о расширении интеллектуальных систем фотовидеофиксации: более 30 комплексов уже фиксируют случаи использования мобильных телефонов водителями. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.