Базовые "ГАЗель" и "Соболь" с 4x4 прошли модернизацию

Горьковский автозавод расширил оснащение полноприводных легких коммерческих моделей - "Соболь NN 4х4" и "Газель NN 4х4" получили систему курсовой устойчивости ESC уже в базовой комплектации.

В состав комплекса входят антиблокировочная и антипробуксовочная системы, ассистент экстренного торможения, электронная система распределения тормозных усилий и система помощи при трогании на подъем.

Система помогает сохранять управляемость на скользком покрытии и при маневрах, автоматически корректируя поведение автомобиля и имитируя блокировку межколесного дифференциала за счет подтормаживания буксующего колеса.

Ранее ESC появилась на заднеприводных "ГАЗели Next", "ГАЗели NN" и "Соболе NN".

Для полноприводных версий при этом сохраняется возможность заказать полноценную блокировку заднего межколесного дифференциала в качестве опции.

О ценах и дате начала продаж модернизированных "ГАЗель NN 4x4" и "Соболь NN 4x4" автопроизводитель пока не сообщал.