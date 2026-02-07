Находящиеся в розыске в недружественных странах машины будут регистрировать в РФ

Машины, приобретенные в недружественных странах, решено защитить от мошеннических схем иностранцев законодательно. Авто из этих стран, поданные в розыск по линии Интерпола, предлагается разрешить ставить на учет. Соответствующий законопроект разработало МВД. Речь идет о поправках в закон о регистрации транспортных средств, которые вынесены на общественное обсуждение на портале проектов нормативных актов.

У нас довольно много авто привозится по параллельному импорту. Раннюю историю их происхождения сложно определить. Но возникают необычные казусы. При постановке на учет в ГИБДД, уже после прохождения таможни, уплаты всех необходимых пошлин и сборов, в том числе утильсбора, вдруг выясняется, что машина числится в розыске Интерпола. А в этом случае сейчас ее поставить на учет не получится. Впрочем, бывают казусы. Но тем не менее.

Итак, автовладельцу отказывают в постановке на учет машины. Но что-то с ней надо сделать, например передать в ту страну, которая розыск объявила. А также надо понимать основания, по которым машина объявлена в розыск. Для этого делается запрос через Интерпол в соответствующее государство. Но с 2022 года эти государства российские запросы просто игнорируют. В итоге машина стоит, гниет на просторах России, а обоснованных причин для отказа в регистрации нет. Кроме того, нет и запросов из этих недружественных стран о возврате такой машины на родину.

В Госавтоинспекции называют эту историю "канадский вариант".

Дело в том, что во времена, когда нам машины поставлялись даже не по параллельному импорту, а напрямую, но подержанные, именно Канада прославилась большим количеством уведомлений о розыске. Но все обращения в эту страну просто игнорировались. Сейчас этим славится Германия. Как говорится в пояснительной записке к проекту поправок, по состоянию на 19 января 2026 года 123 автомобиля, обнаруженные на территории Российской Федерации, продолжают находиться в розыске по каналам Интерпола по инициативе германской стороны. Кроме того, участились случаи объявления в розыск через Интерпол украинских машин. А от этой стороны вообще ничего не добиться. Что делать с такими авто - совершенно непонятно.

Автовладельцы идут в суды, их признают добросовестными приобретателями, но механизма и законных оснований поставить на учет машину, которая находится в розыске Интерпола, - нет. Ведь из этого розыска машины может исключить только та страна, которая их туда внесла. А эти страны просто не реагируют на запросы российской стороны.

Поэтому по поручению президента был подготовлен проект поправок в закон о регистрации транспорта, согласно которым такие машины - из недружественных стран - можно будет регистрировать в России и допускать их к эксплуатации на российских дорогах.

Впрочем, есть тонкости. Машины по-прежнему находятся в розыске Интерпола, пока их оттуда не сняла страна-заявитель. За границу на такой машине не выедешь, поскольку ее могут задержать на территории другого государства.

Кроме того, если все-таки объявится заявитель, а также он потребует вернуть машину, то автомобиль будет изъят, его регистрация прекращена, а само авто поедет обратно к хозяину.

А теперь о нюансах, про которые мы упоминали. Дело в том, что в России были случаи, когда ставили на учет машину, находившуюся в розыске по Интерполу. Она сменила владельца. И при новой постановке на учет это выяснилось. У нового собственника машину изъяли, но он обратился в суд и потребовал от МВД возместить ущерб - стоимость автомобиля и прочие расходы. И суд удовлетворил требования добросовестного приобретателя на том основании, что при первой регистрации авто в России было известно, что она числится в базах розыска Интерпола. МВД пришлось компенсировать выставленные требования.

Как пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, информация из баз Интерпола может поступать в российские базы данных не сразу после угона. Это связано с процессуальными действиями, такими же, как у нас.

Сначала розыск идет на территории региона, где был угнан автомобиль. Потом - по всей стране. А когда уже есть понимание, что машина ушла за границу, она объявляется в международный розыск. За рубежом, точно так же, как у нас, есть определенные сроки заявленного угона.

А страховое мошенничество возникло не в России. Оно процветает во всех европейских и американских странах. Продал человек автомобиль, дождался, когда он уплыл к новому хозяину, а потом заявил об угоне, получил страховку. И того - два раза заработал на подержанном авто. При этом он точно не будет истребовать его обратно. Но это может сделать его страховщик. Но не всегда страховщику это выгодно. Это у нас можно восстановить машину после угона с перебитыми номерами в правах. В Европе - нет. А зачем им нужен металлолом?