Российские дилеры начали прием заказов на новые Toyota Corolla, выпущенные в январе 2026 года. Автомобили укладываются в льготный утильсбор, поэтому ценник на них относительно демократичный. Однако есть другая проблема - срок поставки.

© Российская Газета

Машины везут из Китая, и, как стало известно "РГ", клиент может прождать до 7 месяцев. В эти рамки входят транспортировка и процедура оформления на таможне.

Автомобиль стоит 133 000 юаней, что эквивалентно 1 461 000 рублей. Дополнительно нужно будет заплатить 89 тысяч рублей за оформление, 537 тысяч - пошлины, еще 25 тысяч рублей - комиссия банка за трансфер денежных средств.

В сумме - 2,1 млн рублей, что сопоставимо с новыми ценами на Lada Aura.

Corolla комплектуется гибридной силовой установкой с двигателем внутреннего сгорания объемом 1,8 литра. Суммарная мощность ДВС и электромотора, которая указывается в ПТС, - 136 л.с. Коробка передач - вариатор.

При этом в РФ предлагаются "Короллы" в прошлом кузове, но стоят они ощутимо дороже - 2,8 млн рублей. С чем это связано - загадка.

Ранее "РГ" рассказывала, что в России начались продажи Toyota Camry 2026 года и что японская марка наряду с Mazda по-прежнему любимы в нашей стране.