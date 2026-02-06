В Китае представлен флагманский Lixiang L9

Компания Li Auto представила в Китае новую версию флагманского кроссовера L9 - L9 Livis, которая стала самой дорогой в линейке.

Новинка получила двухцветный кузов с узкой золотистой полоской, разделяющей два оттенка. Обновлены дверные ручки с учетом грядущих стандартов безопасности, задние фонари и установлены 22-дюймовые колесные диски.

L9 Livis оснащен двумя собственными 5-нанометровыми чипами Mach 100 с суммарной производительностью до 2560 TOPS, что превышает показатели предыдущего рекордсмена Xpeng G7 (2250 TOPS). Такая мощность позволяет реализовать систему автономного вождения уровня L3: автомобиль может передвигаться самостоятельно в большинстве ситуаций, при этом водитель сохраняет контроль.

Модель получила новую полностью активную подвеску с индивидуальной регулировкой каждого колеса, систему электрического механического торможения (EMB) и перенастроенное рулевое управление для улучшения управляемости и комфорта.

Обычные версии Li Auto L9 в Китае оцениваются в 410-440 тысяч юаней. Стоимость новинки составляет 560 тысяч юаней (примерно 6,15 миллионов рублей).