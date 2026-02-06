Номера машин с «гейскими» сочетаниями букв запретили в Казахстане

В Казахстане с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв на автономерах, но несколько десятков комбинаций находятся под запретом. Об этом сообщает портал kolesa.kz.

В ответ на запрос издания в МВД Казахстана привели сочетания букв, использование которых по состоянию на 2026 год запрещено на номерных знаках автомобилей физических лиц. В частности, среди них GEI, GEY и GAY, ассоциирующиеся с геями («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Также под запретом буквы, составляющие корни оскорбительных слов (в том числе обсценной лексики на русском и английском языках), аббревиатура USA и ряд других сочетаний.

Всего в Казахстане насчитывается 69 трехбуквенных комбинаций, использование которых запрещено на автомобильных номерах. Список появился в 2018 году, его составил комитет по развитию языка Минкультуры.

Ранее в Швеции полицейские потребовали разрешить им ходить на гей-парады в рабочее время.