АвтоВАЗ рассказал, как купить «Ниву» за 800 000 рублей

АвтоВАЗ: в феврале на автомобили «Лада» действуют особые выгоды. В общей сложности автогигант сейчас предлагает около двух десятков дисконтных программ. Самые выгодные касаются внедорожников, так как позволяют снизить стоимость автомобилей до минимальных величин.

© Motor.ru

Если сдать дилеру свой старый автомобиль, а также воспользоваться государственной программой льготного кредитования, то цена Lada Niva Legend снизится до 800 000 рублей.

Минимахльная стоимость внедорожника Lada Niva Travel — от 1 011 000 рублей при суммировании выгоды 80 000 рублей по схеме трейд-ин и субсидирования 20% по госпрограмме автокредитования.

Ранее АвтоВАЗ начал продажи обновлённой Lada Aura: у неё есть бесключевой доступ и дистанционный запуск.