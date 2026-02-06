$76.5590.29

АвтоВАЗ рассказал, как купить «Ниву» за 800 000 рублей

АвтоВАЗ: в феврале на автомобили «Лада» действуют особые выгоды. В общей сложности автогигант сейчас предлагает около двух десятков дисконтных программ. Самые выгодные касаются внедорожников, так как позволяют снизить стоимость автомобилей до минимальных величин.

Если сдать дилеру свой старый автомобиль, а также воспользоваться государственной программой льготного кредитования, то цена Lada Niva Legend снизится до 800 000 рублей.

Минимахльная стоимость внедорожника Lada Niva Travel — от 1 011 000 рублей при суммировании выгоды 80 000 рублей по схеме трейд-ин и субсидирования 20% по госпрограмме автокредитования.

