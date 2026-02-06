Немецкой таможне разрешили забирать автомобили россиян

Суд общей юрисдикции Евросоюза в ответ на иск гражданина РФ признал законным действия немецкой таможни по изъятию автомобилей россиян.

Как сообщает РБК, в суд обратился россиянин, у которого таможня в Дюссельдорфе изъяла купленный в России легковой автомобиль. Машина была зарегистрирована в РФ на имя истца. Сам мужчина живет в Дюссельдорфе. Машину после покупки он перевез в Польшу, а оттуда в Германию без номерных знаков на трейлере.

С лета 2023 года немецкая таможня начала изымать личные авто въезжающих россиян, ссылаясь на санкции.

В итоге суд пришел к выводу, что ввоз автомобиля гражданином был осуществлен в нарушение санкций, а, следовательно, такой автомобиль не может быть зарегистрирован в Германии.

