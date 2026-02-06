На форуме FleetWorld представили новую коммерческую модель Avior V90 Business.

На международном форуме FleetWorld в РФ представили Avior V90 в исполнении Business — микроавтобус с фокусом на топливную эффективность и повышенный комфорт для каждого пассажира.

По сути, это импортные машины китайского концерна SAIC Motor, которые в Европе и мире известны как Maxus.

Под капотом Avior V90 Business современный 2-литровый турбодизельный двигатель мощностью 150 л.с., настроенный специалистами компании Maxus.

Даже при полной загрузке автомобиль потребляет в среднем всего 6,5 литра топлива на 100 км пути.

Вместимость и комфорт стали важными особенностями модели. В салоне (автомобиль соответствует водительской категории B) предусмотрена компоновка на 8 пассажиров плюс водитель.

Каждое место для пассажира выполнено как комфортабельное «капитанское» кресло с регулировкой спинки. В салоне предусмотрена современная мультимедийная система с поддержкой CarPlay, Android Auto и HandsFree.

Не осталась без внимания и безопасность: Avior V90 Business оснащен шестью подушками, включая боковые и шторки для задних рядов, а также комплексом электронных помощников. В него входят системы предупреждения о сходе с полосы, фронтальном столкновении и функция аварийного торможения.

Дату появления «живых» машин в России обещают уточнить позднее.