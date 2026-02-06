Jaecoo раскрыл подробности об оснащении нового кроссовера. Китайский производитель продолжает порционно рассказывать о новом паркетнике J6, премьера которого состоится в ближайшее время. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, модель обзаведётся решёткой радиатора в стиле «китовый ус» и самой крупной в классе панорамной крышей.

© Quto.ru

Размеры автомобиля составят 4509 х 1860 х 1650 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2610 мм. На крыше — панорамное остекление площадью 1,45 квадратных метров, причём стекло блокирует до 99,1% ультрафиолета.

Среди оснащения модели значатся крупный вертикальный планшет медиасистемы, два слота для смартфонов на центральной консоли, камеры панорамного обзора на 540 градусов (то есть с возможностью «видеть» пространство под днищем на центральном экране), а также комплекс ADAS из 19 современных водительских ассистентов.

В движение кроссовер будет приводить 1,5-литровый турбомотор, характеристики которого пока остаются в секрете. Известно лишь, что сочетаться с ним станут роботизированная трансмиссия и полный привод.

Ранее сообщалось, что J6 будет ориентирован на владельцев домашних животных. Например, с отделке салона будут использоваться стойкие к когтям антибактериальные материалы, в климат-контроле появятся специальные режимы работы, а опционально покупателям будут предложены аксессуары для собак и кошек.

Сроки появления на российском рынке нового Jaecoo J6, а также все подробности о ценах и комплектациях, станут известны позднее.